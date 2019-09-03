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Ruhani ABD ile ikili görüşmeyi reddetti

03.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD ile ikili görüşme tekliflerine her zaman olumsuz cevap vereceklerini açıkladı.

Ruhani ABD ile ikili görüşmeyi reddetti

Ruhani, Avrupa'yı nükleer anlaşmanın kurtarılması yönünde verdiği sözü tutması konusunda uyardı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ile "ikili görüşme” ihtimali olmadığını açıkladı. Ruhani, İran devlet radyosunda canlı yayınlanan parlamento açık oturumunda yaptığı konuşmada "ABD ile görüşmeler yapmak için hiçbir karar alınmadı ve görüşmeler konusunda birçok teklif yapıldı ancak cevabımız her zaman olumsuz olacak" dedi. Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde, 2015'te nükleer anlaşmayı imzalayan İran ve diğer ülkelerle yapılan görüşmelere katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik baskı uygulamasına rağmen, ön koşul olmadan İran liderleriyle görüşmeyi ve iki ülke arasında ikili görüşmelerin yapılmasını gündeme getirmişti.

Ruhani geçen ay da, Trump yönetiminin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından tekrar yürürlüğe aldığı yaptırımları kaldırmadan ABD ile görüşmeyeceğini duyurmuştu.

Avrupa'ya mühlet verdi

İran Cumhurbaşkanı, Avrupa'yı da çabalarını arttırmaları konusunda uyardı. Ruhani açıklamasında Avrupa'nın anlaşmanın kurtarılması için verdiği sözü tutmaması halinde İran'ın nükleer anlaşmadan doğan sorumluluklarını askıya alma sürecinde Perşembe günü üçüncü aşamaya geçeceğini açıkladı.

İran bu yıl Mayıs ayında nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya aldığını açıklamıştı. Tahran yönetimi ABD yaptırımlarına karşı önlem alınmazsa, anlaşmadaki taahhütlerinden kademeli olarak vazgeçeceğini duyurmuştu.

2015 yılında imzalanan ve Tahran'ın nükleer silah üretimine engel olan anlaşma, bunun karşılığında ülkenin ekonomik olarak nefes almasını sağlıyordu. ABD'nin geçen mayıs ayında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilme ve Tahran'a yönelik yeni yaptırım kararı alması üzerine İran da uranyum zenginleştirme çalışmalarına hız vermişti. Anlaşmanın diğer imzacıları olan Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin, İran'ı anlaşmada tutmak için diplomatik çaba gösteriyor. Ancak İran'ı da anlaşmadaki taahhütlere uyması konusunda uyarıyorlar.

AFP,Reuters /SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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