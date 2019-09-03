Ruhani ABD ile ikili görüşmeyi reddetti

Ruhani, Avrupa'yı nükleer anlaşmanın kurtarılması yönünde verdiği sözü tutması konusunda uyardı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ile "ikili görüşme” ihtimali olmadığını açıkladı. Ruhani, İran devlet radyosunda canlı yayınlanan parlamento açık oturumunda yaptığı konuşmada "ABD ile görüşmeler yapmak için hiçbir karar alınmadı ve görüşmeler konusunda birçok teklif yapıldı ancak cevabımız her zaman olumsuz olacak" dedi. Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde, 2015'te nükleer anlaşmayı imzalayan İran ve diğer ülkelerle yapılan görüşmelere katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik baskı uygulamasına rağmen, ön koşul olmadan İran liderleriyle görüşmeyi ve iki ülke arasında ikili görüşmelerin yapılmasını gündeme getirmişti.

Ruhani geçen ay da, Trump yönetiminin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından tekrar yürürlüğe aldığı yaptırımları kaldırmadan ABD ile görüşmeyeceğini duyurmuştu.

Avrupa'ya mühlet verdi

İran Cumhurbaşkanı, Avrupa'yı da çabalarını arttırmaları konusunda uyardı. Ruhani açıklamasında Avrupa'nın anlaşmanın kurtarılması için verdiği sözü tutmaması halinde İran'ın nükleer anlaşmadan doğan sorumluluklarını askıya alma sürecinde Perşembe günü üçüncü aşamaya geçeceğini açıkladı.