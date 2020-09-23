Ruhani: ‘‘ABD İran’a Ne Müzakere Ne de Savaşı Dayatabilir’’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’a ne müzakere ne de savaşı dayatabileceğini belirterek, "Hegemonya ve baskı devri artık geride kalmıştır. Zorbalığa ve kabadayılığa dur deme zamanı artık gelmiştir" dedi.

Ruhani, tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Milletim dünyayla iş birliği yerine en ağır yaptırımlarla karşı karşıya olduğu bir durum içinde. Bütün uluslararası anlaşmalar ihlal ediliyor” dedi.

“İran’a yönelik yaptırımlar kabul edilemez”

İran’a uygulanan yaptırımların kabul edilemez olduğunu savunan Ruhani, “ABD’nin ülkeme yönelik yaptırımları, uluslararası anlaşmalara ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına aykırıdır. Biz nükleer anlaşmayı 2015 yılında imzaladık, ancak yaşanan koşullar ve Amerika’nın anlaşmadan çekilmesine rağmen biz imzaladığımız anlaşmanın şartlarını yerine getirdik, anlaşmayı ihlal etmedik” dedi.

“İran halkının hakları hedef alınıyor”

ABD’nin kendi yarattığı IŞİD ile savaştığını iddia eden Ruhani, "IŞİD ve terörizmle savaştıklarını söylüyorlar. Onu icat edenler kendileridir. Nükleer silah üretme yalanıyla bize yaptırım uyguluyorlar. İnsanlık tarihinde nükleer silah kullanan sadece Amerika. İnsan haklarından söz edip İran halkına asgari baskı yapıyorlar, zulmediyorlar. İran halkının sağlığını, güvenliğini ekonomisini ve haklarını hedef alıyorlar” dedi.