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Ruhani: ABD özür dilerse onlarla görüşürüz

24.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle özür dilemesi halinde, ABD ile müzakerelere açık olduklarını söyledi.

Ruhani: ABD özür dilerse onlarla görüşürüz

Amerika’nın Başkan Donald Trump’ın kararıyla, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a ek ambargolar getirmesi, iki ülke ilişkilerinde tansiyonu iyiden iyiye yükseltmişti.

Tahran yönetimi, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden bu yana, Washington’un yeni bir anlaşmadan bahsetmesine karşın herhangi bir şekilde Amerika’yla masaya oturmayı reddediyor. Tahran görüşmelerin başlaması için ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve ambargoları kaldırması gerektiğini dile getiriyordu.

Bu ayın başlarındaysa ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda Tahran’a bir kez daha yeni bir nükleer anlaşma çağrısında bulundu. Trump, İran’ın nükleer programını ve balistik füze programını sınırlandırmasını ve bölgesel çatışmalardaki etkisini son erdirmesini istedi.

Trump’ın bu açıklamasına yanıt bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den geldi. Ruhani, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında “Eğer Washington nükleer anlaşmadan kaynaklı tüm sorumluluklarını yerine getirir, Tahran’dan özür diler ve ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden kaynaklı zararlarımızı karşılarsa yeniden müzakerelere başlamak konusunda bir problemimiz yok. Ancak Trump’ın yaptığı çağrıların sadece yalanlar ve boş sözler olduğunu biliyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında Avrupa ülkelerini de eleştirdi ve onların da nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Ruhani “Avrupalılar taahhütlerini yerine getirmek konusunda başarısız oldular. Yükümlülüklerine sahip çıkmalılar” ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından geçen hafta yapılan açıklamayı da eleştirdi ve İran’ın yasalar çerçevesinde kurumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada, İran’ın müfettişlerin iki şüpheli tesise gitmelerine izin vermesi ve tam anlamıyla işbirliği yapması çağrısında bulunmuştu.

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