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Ruhani: “ABD tüm yaptırımları kaldırmayı teklif etti”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin görüşmelere başlamak karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’tan dönüşünün ardından resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin görüşmelere başlamak karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’tan dönüşünün ardından resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran yaptırımlarına değinen Ruhani, ABD’nin görüşmelere başlamak karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini belirtti. Ruhani, “Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’taydılar ve görüşmenin gerçekleştirilmesi ısrarında bulundular. ABD, yaptırımları kaldıracağını söyledi. Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı.

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