Ruhani: ‘ABD Yanlış Yolu Seçti ve Bozguna Uğratılacak’

Ruhani “İran’ın petrol satışını tamamen durduracaklarını sanıyorlar. Ancak geçen günlerde bunun pratikte mümkün olmadığını gördüler. Hem içişleri hem de petrol fiyatları dolayısıyla bu mümkün değil” dedi.

Ruhani, ABD’nin İran yaptırımlarıyla dünyadaki konumunu itibarsızlaştırdığını söyledi ve “Yanlış ve zalim yaptırımlar ülkemizin iyi ve onurlu insanlarına zarar verecek” dedi.

Haber ajansı ISNA’ya göre Ruhani, “ABD’liler bu yolda kesinlikle bozguna uğratılacaktır. Seçtikleri yol yanlış” ifadelerini kullandı. Ruhani, “İran halkına saygı duyuyorlarsa bu doğru yol değil” diye konuştu.

ABD, İran’la yapılan nükleer anlaşmayı İran’ın nükleer ve balistik füze programlarına yeterli kısıtlamaları getirmediği ve Tahran’ın Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerdeki etkisini azaltmasını sağlamadığı gerekçesiyle eleştiriyordu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmakla yanlış yolu seçtiğini söyledi ve Washington’un bozguna uğratılacağını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, “ABD’liler yaptırımlarının etkisiz olduğunu ve petrol satmak için çok fazla yöntemimiz olduğunu görecekler” diye konuştu.

ABD’nin İran anlaşmasından çekilmesinin ardından imzacı diğer ülkeler olan Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin anlaşmayı hayatta tutmaya çalışıyor.

Uzmanlar ham petrol fiyatlarının artması ve ABD’nin diğer dünya güçleriyle arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle İran’ın bu yaptırımlardan ekonomik çöküntüyle çıkmasını beklemiyor. Ancak ülkenin ekonomik durgunluk yaşamasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

