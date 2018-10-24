Ruhani: ABD'nin Himayesi Olmasa Suudiler Bu Cinayeti İşleyemezdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Amerika’nın himayesi olmadan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüremeyeceğini söyledi.

Ruhani, “Bugünün dünyasında, yaşadığımız yüzyılda hiç kimse böylesine çirkin ve organize bir cinayete şahit olacağımıza ve sistemin buna izin vereceğini hayal edemezdi. Bir ülkenin Amerika’nın himayesi olmadan böyle bir suç işlemeye cesaret edebileceğini sanmıyorum” dedi.

Amerika’nın koruması altında Suudi Arabistan’ın Yemen’i bombaladığını söyleyen Ruhani, “Eğer Amerika’nın himayesi olmasaydı, Yemen halkı bu ölümcül bombardımanlara maruz kalır mıydı?” diye konuştu. Ruhani ayrıca Türkiye’ye de Kaşıkçı cinayeti hakkında tarafsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

