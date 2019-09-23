Ruhani: ‘ABD’nin Maksimum Baskı Politikası Başarısız Oldu’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin İran merkez bankasını ikinci kez kara listeye alan yeni yaptırımlarının, ABD’nin İran’ın bu yaptırımlara “direnişinden” dolayı hissettiği “çaresizliği” yansıttığını söyledi.

Ruhani devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, “Amerikalılar zaten kara listeye alınan kurumlara yeniden yaptırım açıklıyor. Bu da Amerika’nın tamamen çaresiz durumda olduğunu ve maksimum baskı politikasının İran rejiminin başarılı direnişi karşısında başarısız olduğunu gösteriyor” dedi.

“Bölge çok hassas durumda. İki haftada onarılabilecek hasar için propaganda yapıyorlar. Çünkü ABD bölgeyi işgal etmek istiyor” diyen Ruhani, “Suudi Arabistan’ın petrolüne tamamen el koymak istedikleri açık” diye ekledi.

Ruhani, bu hafta BM Genel Kurul toplantıları sırasında Hürmüz Barış Girişimi adı altında bölgesel bir barış planını da açıklayacağını kaydetmişti. Ruhani bu girişime tüm İran Körfezi, Hürmüz Boğazı ve BM ülkelerinin davetli olduğunu kaydetti.

ABD, 14 Eylül’de Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından Cuma günü İran’ın zaten kara listede bulunan merkez bankasını da kapsayan yeni yaptırımlar açıklamıştı.