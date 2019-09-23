Ruhani: ‘ABD’nin Maksimum Baskı Politikası Başarısız Oldu’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin İran merkez bankasını ikinci kez kara listeye alan yeni yaptırımlarının, ABD’nin İran’ın bu yaptırımlara “direnişinden” dolayı hissettiği “çaresizliği” yansıttığını söyledi.
Ruhani devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, “Amerikalılar zaten kara listeye alınan kurumlara yeniden yaptırım açıklıyor. Bu da Amerika’nın tamamen çaresiz durumda olduğunu ve maksimum baskı politikasının İran rejiminin başarılı direnişi karşısında başarısız olduğunu gösteriyor” dedi.
“Bölge çok hassas durumda. İki haftada onarılabilecek hasar için propaganda yapıyorlar. Çünkü ABD bölgeyi işgal etmek istiyor” diyen Ruhani, “Suudi Arabistan’ın petrolüne tamamen el koymak istedikleri açık” diye ekledi.
Ruhani, bu hafta BM Genel Kurul toplantıları sırasında Hürmüz Barış Girişimi adı altında bölgesel bir barış planını da açıklayacağını kaydetmişti. Ruhani bu girişime tüm İran Körfezi, Hürmüz Boğazı ve BM ülkelerinin davetli olduğunu kaydetti.
ABD, 14 Eylül’de Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından Cuma günü İran’ın zaten kara listede bulunan merkez bankasını da kapsayan yeni yaptırımlar açıklamıştı.
Washington ve Riyad, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor, İran ise iddiaları reddediyor.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ise BM 74’üncü Genel Kurul çalışmaları kapsamında bulunduğu New York’ta yaptığı açıklamada “Eğer saldırıların arkasında İran olsaydı o petrol rafinerisinden geriye bir şey kalmazdı” diye konuştu.
ABD, petrol tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) asker konuşlandıracağını açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar günü yaptığı açıklamada ABD’nin İran’la savaştan kaçındığını söylemiş, ek asker konuşlandırma kararının yalnızca caydırıcı ve savunma amaçlı olduğunu bildirmişti.
İran ise Suudi Arabistan’a düzenlenen saldırının ardından yapılacak herhangi bir olası misillemeye topyekün savaşla yanıt vereceği uyarısında bulunmuştu.
“İngiltere’de saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu görüşü hakim”
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Londra’nın 14 Eylül’de Suudi Arabistan’a düzenlenen saldırıların arkasında İran’ın olma olasılığının yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi.
Johnson bu hafta Ruhani’yle görüşebileceğini söyledi. Johnson ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da zirve kapsamında bir araya gelecek. Johnson Körfez krizi konusunda Avrupa ülkeleriyle ABD arasında köprü olmak istediğini söylüyor.
Trump yönetimi ABD’yi İran’la yapılan 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında çekmişti. Washington anlaşmadan çekilmesiyle İran ekonomisini yeni yaptırımlarla hedef almıştı. Avrupa ülkeleriyse anlaşmayı kurtarmanın yollarını arıyor.
Johnson, İran konusunda diplomatik yanıta ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapsa da askeri destek ihtiyacı olması halinde bu talebi de değerlendireceğini belirtiyor.
Öte yandan İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, İran tarafından alıkonulan İngiltere bandıralı petrol tankeri Stena Impero’yla ilgili yasal sürecin tamamlandığını bildirdi. Ancak tankerin ne zaman limandan ayrılacağını açıklamadı.
İran Devrim Muhafızları Stena Impero’yu Temmuz ayında Cebelitarık’ta İran’a ait bir petrol tankerinin İngiliz donanması tarafından alıkonulması üzerine misilleme olarak alıkoymuştu.
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