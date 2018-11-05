Ruhani: ABD’nin yaptırımlarını deleceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “petrolümüzü satmaya ve yaptırımları delmeye devam edeceğiz” dedi.ABD’nin İran’a yönelik ağır ekonomik yaptırımlarının devriye girmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın “ekonomik bir savaş” ile karşı karşıya olduğunu ve İran’ın yaptırımlara karşı geleceğini belirtti. İran devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan açıklamasında Ruhani, “ABD, İran’ın petrol satışlarını sıfırlamak istedi… Ancak petrolümüzü satmaya ve yaptırımları delmeye devam edeceğiz” dedi.

“Bugün düşman (ABD) ekonomimizi hedef alıyor. Yaptırımların asıl hedefi insanlarımız” diye Ruhani, sözlerine “Bu, İran’a karşı ekonomik bir savaştır ancak ABD, İran’a karşı gücün dilini kullanmaması gerektiğini öğrenmeli” diyerek devam etti. Ruhani, “Biz her türlü baskıya karşı koymak için hazırlıklıyız” dedi.

Kasımi: Yaptırımlar verimsiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de konuyla ilgili açıklama yaparak ABD’nin yürürlüğe giren yaptırımlarının “yeni bir konu olmadığını” ve İranlıların geçmişte “çok daha geniş kapsamlı yaptırımları tecrübe ettiklerini” belirtti. Yaptırımları ABD’nin propaganda ve psikolojik savaşının bir parçası olarak nitelendiren Kasımi, bunları “verimsiz” olarak nitelendirdi. “Avrupa’dan Rusya ve Çin’e kadar birçok ülke bu yaptırımlara karşı çıktı” diyen Kasımi, yaptırımların ABD’nin aleyhinde işleyeceğini söyledi.