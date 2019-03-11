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Ruhani ABD’ye Karşı Irak’la İşbirliği Arayışında

11.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki askeri varlığı nedeniyle ABD’yi sert biçimde eleştirdi

Ruhani ABD’ye Karşı Irak’la İşbirliği Arayışında

Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki askeri varlığı nedeniyle ABD’yi sert biçimde eleştirdi.

Irak’a gitmeden önce Tahran Mehrabad Havalimanı’nda açıklama yapan Ruhani, Şii İran’ın komşusu Irak’la kardeşçe bağlarını güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’e göre Hasan Ruhani, “ABD bölgede işgalci ve sevilmeyen bir ülke; ama İran İslam Cumhuriyeti’nin sadakat ve kardeşliği Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelerde unutulmayacak bir konudur” dedi

Ruhani, “Onların daha önce Iraklılar ve Afganlara şimdi de Suriye ve Yemen halkının üzerine döktüğü bombalar kimsenin hafızasından silinmeyecektir’’ diye konuştu.

Ruhani’nin ziyareti Washington ve müttefiklerine, ABD yaptırımlarına rağmen İran’ın Irak siyasetinde hala baskın bir rol oynadığı mesajı olarak yorumlanıyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, üç gün sürecek ziyarette enerji, ulaştırma, tarım, sanayi ve sağlık alanında bir dizi anlaşmaya imza atılacağını duyurdu.

Haber ajansı Reuters’a konuşan Ruhani’nin heyetinden bir isim de Irak’ın, Amerika’nın haksız yaptırımlarını devre dışı bırakmak için bir yol olduğunu ve ziyaretlerinin İran ekonomisi için fırsatlar yaratacağını söyledi.

Hasan Ruhani Bağdat’a varışında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılandı. Önce Hamidiye mahallesindeki Şii türbesi İmam Musa Kazım’ı ziyaret eden Ruhani, sonrasında Berhem Salih ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Mehr haber ajansı, Ruhani’nin "İran’la Irak arasındaki ilişkiler iki ülke halkının yararınadır ve bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz" dediğini yazdı.

Mehr’in haberine göre İran Cumhurbaşkanı, “Irak'la çok yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu başkasına karşı birleşmek anlamına gelmez, tersine bölgedeki diğer ülkelerle bütünleşmek içindir” açıklamasında bulundu.

Berhem Salih de İran’ın IŞİD'e karşı verdiği mücadelede Irak’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve "Irak’ın bulunduğunu coğrafi konum çok sorunludur ancak İran ve Türkiye gibi komşularımız olduğu için şanslıyız" diye konuştu.

Ruhani 3 gün sürecek ziyaretinde Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak’ın en önemli Şii lideri Ayetullah Ali Sistani ile de görüşecek.

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