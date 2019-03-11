Ruhani ABD’ye Karşı Irak’la İşbirliği Arayışında

Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki askeri varlığı nedeniyle ABD’yi sert biçimde eleştirdi.

Irak’a gitmeden önce Tahran Mehrabad Havalimanı’nda açıklama yapan Ruhani, Şii İran’ın komşusu Irak’la kardeşçe bağlarını güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’e göre Hasan Ruhani, “ABD bölgede işgalci ve sevilmeyen bir ülke; ama İran İslam Cumhuriyeti’nin sadakat ve kardeşliği Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelerde unutulmayacak bir konudur” dedi

Ruhani, “Onların daha önce Iraklılar ve Afganlara şimdi de Suriye ve Yemen halkının üzerine döktüğü bombalar kimsenin hafızasından silinmeyecektir’’ diye konuştu.

Ruhani’nin ziyareti Washington ve müttefiklerine, ABD yaptırımlarına rağmen İran’ın Irak siyasetinde hala baskın bir rol oynadığı mesajı olarak yorumlanıyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, üç gün sürecek ziyarette enerji, ulaştırma, tarım, sanayi ve sağlık alanında bir dizi anlaşmaya imza atılacağını duyurdu.