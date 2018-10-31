Ruhani ABD'ye meydan okudu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin 5 Kasım’da getireceği İran petrolünü hedef alan tek taraflı yaptırımlar nedeniyle halkın birkaç ay daha zor ekonomik şartlarla karşı karşıya kalacağını ancak yaptırımların etkisinin geçici olacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Geçen birkaç ayın halkımız için zor olduğunu biliyorum. Önümüzdeki aylar da zor olabilir ancak hükümet bu sorunları azaltmak için tüm gücünü kullanacaktır.” diye konuştu.

ABD'nin 5 Kasım’da devreye sokacağı İran petrolünü hedef alan tek taraflı yaptırımları Washington yönetiminin yeni bir komplosu olarak değerlendiren Ruhani, şunları söyledi:

"Bu yeni komplolarında da başarısız olacaklarına eminiz. Zaten yavaş yavaş geri adım atmaya başladılar. Önce İran'ın petrol ihracatını sıfıra indireceklerini söylüyorlardı daha sonra bunun mümkün olmadığını görünce İran'ın petrol ihracatını azaltmak istediklerini söylemeye başladılar. İran petrolü konusunda hiçbir hedefinize ulaşamayacaksınız."