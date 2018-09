Ruhani ABD’ye Nükleer Anlaşmaya Dönme Çağrısı Yaptı

"Dünyada barış istiyorsanız en iyi dostunuz İran olabilir"

Ruhani, geçmişte ve günümüzde terör mağdurları olarak, her zaman terörizmle gerçek bir çatışmanın ön safında yer almaya devam edeceklerin belirterek, ”İran, her türlü terör eylemini her zaman kınamıştır ve bunu yapmaya devam edecektir. Suriye'deki krizin en başından beri, bu ülkenin içişlerine herhangi bir yabancı müdahaleye ve hukuka aykırı araçların kullanılmasına karşı uyardık ve krizin ancak Suriye içi diyalog yoluyla çözülebileceğini sürekli olarak vurguladık. İran, Rusya ve Türkiye, Suriye hükümetinin ve diğer Suriyeli muhaliflerin işbirliği ile bu ayın başlarında Tahran'da ve Astana Süreci aracılığıyla bir araya gelerek, Suriye'deki gerginliği azaltmayı başardık. Özellikle Idlib bölgesinde savaş tırmandırmadık ve kan dökülmesini engelledik. İran, Kuveyt'in işgal edilmesinden önce Baas partisine karşı savaştı. Avrupa'ya saldırılarından önce 11 Eylül'den önce ve IŞİD'e karşı El Kaide'ye karşı durdu. Eğer aradığınız şey barışsa, dünyanın İran'dan daha iyi bir dostunuz olmayacağını takdir edin” diye konuştu.