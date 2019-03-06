Ruhani: ‘ABD’yle Uzlaşmak İmkansız’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran hükümetini devrimek istediğini öne sürerek, bu nedenle ABD’yle müzakere ya da uzlaşının mümkün olmadığını söyledi.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Hasan Ruhani, “ABD İran’ın 1979 İslam Devrimi’nden öncesine yani ABD destekli monarşiyle yönetildiği günlere dönmesini istiyor. Biz de geri dönmeyeceğiz diyoruz” mesajını verdi.

Ruhani’ye göre İran ve ABD arasındaki farklar o kadar fazla ki ne müzakere masasına oturabilirler ne de uzlaşabilirler.

Trump yönetimi İran konusunda sert tavır takınıyor ancak İran hükümetini devirmeye çalıştığı iddialarınıysa reddediyor.

Washington’un 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmesi ve ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasıyla iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmanmıştı. Yaptırımlar İran’ın hayati önemdeki petrol sanayisini olumsuz etkiliyor.

Ruhani, İran’ın bu yaptırımlardan dolayı ekonomik savaşta olduğunu söyledi ve ABD’nin isteklerine boyun eğmenin özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi gibi “tüm tarihi kazanımlarını” kaybetmek anlamına geleceğini belirtti.

Ruhani “Düşmanı geri püskürtmeliyiz” ifadesini kullandı.

ABD, İran’ın uzun menzilli balistik füze geliştirmesinden ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren Hizbullah ve Hamas gibi militan grupları desteklemesinden rahatsız oluyor. Trump yönetiminin uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin önemli nedenlerinden biri de anlaşmanın İran’ın Ortadoğu’daki nüfuzunu kıracak bir madde içermemesiydi.

