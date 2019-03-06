HABER

Ruhani: ‘ABD’yle Uzlaşmak İmkansız’

06.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran hükümetini devrimek istediğini öne sürerek, bu nedenle ABD’yle müzakere ya da uzlaşının mümkün olmadığını söyledi

Ruhani: ‘ABD’yle Uzlaşmak İmkansız’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran hükümetini devrimek istediğini öne sürerek, bu nedenle ABD’yle müzakere ya da uzlaşının mümkün olmadığını söyledi.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Hasan Ruhani, “ABD İran’ın 1979 İslam Devrimi’nden öncesine yani ABD destekli monarşiyle yönetildiği günlere dönmesini istiyor. Biz de geri dönmeyeceğiz diyoruz” mesajını verdi.

Ruhani’ye göre İran ve ABD arasındaki farklar o kadar fazla ki ne müzakere masasına oturabilirler ne de uzlaşabilirler.

Trump yönetimi İran konusunda sert tavır takınıyor ancak İran hükümetini devirmeye çalıştığı iddialarınıysa reddediyor.

Washington’un 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmesi ve ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasıyla iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmanmıştı. Yaptırımlar İran’ın hayati önemdeki petrol sanayisini olumsuz etkiliyor.

Ruhani, İran’ın bu yaptırımlardan dolayı ekonomik savaşta olduğunu söyledi ve ABD’nin isteklerine boyun eğmenin özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi gibi “tüm tarihi kazanımlarını” kaybetmek anlamına geleceğini belirtti.

Ruhani “Düşmanı geri püskürtmeliyiz” ifadesini kullandı.

ABD, İran’ın uzun menzilli balistik füze geliştirmesinden ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren Hizbullah ve Hamas gibi militan grupları desteklemesinden rahatsız oluyor. Trump yönetiminin uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin önemli nedenlerinden biri de anlaşmanın İran’ın Ortadoğu’daki nüfuzunu kıracak bir madde içermemesiydi.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
‘Trump Kızı ve Damadına Güvenlik Yetkisi Verilmesi İçin Baskı Yaptı’‘Trump Kızı ve Damadına Güvenlik Yetkisi Verilmesi İçin Baskı Yaptı’
Uluslararası Berlin Turizm Fuarı Kapılarını AçtıUluslararası Berlin Turizm Fuarı Kapılarını Açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Bakan'dan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.