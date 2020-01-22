Ruhani: 'Asla Nükleer Silah Geliştirme Peşinde Olmayacağız'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Avrupalı liderlere seslenerek nükleer anlaşmayla ilgili olarak “ABD’nin yaptığı hatayı yapmama” çağrısında bulundu. Ruhani ayrıca İran’ın “Asla nükleer silah sahibi olma peşinde olmayacağını” söyledi.

Reuters haber ajansına göre, İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasından Çarşamba günü yayınlanan açıklamada Ruhani, “Biz hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadık. Nükleer anlaşma ya da Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin (IAEA) teminatı olsun ya da olmasın, Birleşmiş Milletler denetçileriyle aramız iyi olsun-olmasın, biz asla nükleer silah sahibi olmaya çalışmayacağız. Avrupalı güçler anlaşmayı ihlal etmenin doğuracağı sonuçlardan sorumlu olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Trump liderliğindeki ABD yönetiminin, İran’ın nükleer programını kısıtlayan uluslararası nükleer anlaşmadan 2018 yılında geri çekilerek yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından İran anlaşmaya bağlı kalmakla birlikte taahhütlerini azaltmıştı.

Ruhani daha önce de yaptığı açıklamalarda, BM Güvenlik Konseyi üyeleri İngiltere, Fransa, Çin, Rusya’nın yanısıra Almanya’nın ve Avrupa Birliği’nin hala imzacısı olduğu nükleer anlaşmaya bağlı kalma niyetinde olduklarına vurgu yapmıştı.

Öte yandan, aralarında Genelkurmay Başkanı Mahmud Vaezi’nin de bulunduğu bazı üst düzey İranlı yetkililer anlaşmadan geri adım atma tehditlerinde de bulundu.

Amerika’nın 3 Ocak’ta Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında İran’ın en üst düzey askeri yetkilisi Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından çıkan krizde Vaezi, 2015 nükleer anlaşmasından da çekilebileceklerini ileri sürmüştü.

