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Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’a yapacağı ziyarette Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 16 Mart’ta Irak’ta bir ziyaret gerçekleştirecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’a yapacağı ziyarette Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 16 Mart’ta Irak’ta bir ziyaret gerçekleştirecek. İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, yaptığı açıklamada, Ruhani’nin Necef kentinde Irak’taki Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüşeceğini belirtti.
Öte yandan, Ruhani başkent Tahran’da bugün Irak’ın yeni Büyükelçisi Saad Kandil’in güven belgesini teslim alarak, Bağdat ile Tahran’ın ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurguladı. İki millet arasındaki bağların söz konusu ilişkileri geliştirmek için önemli olduğunu belirten Ruhani, Irak’a ziyaretinin iki ülke arasında önemli anlaşmalara imza atmaya vesile olacağını kaydetti.

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