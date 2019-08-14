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Ruhani son noktayı koydu: Gerek yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Basra Körfezi’nin güvenliği için yabancı güçlere ihtiyaç olmadığını belirtti.

Ruhani son noktayı koydu: Gerek yok!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, körfezde yaşanan son gelişmeleri Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirdi.

Basra Körfezi’ne sınır olan ülkelere de seslenen Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti, Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle birlikte, daha önce de yaptığı gibi körfezin güvenliğini sağlamaya hazır” dedi.

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Körfezdeki ülkelerin diyalog yoluyla güvenliklerini koruyabileceklerini vurgulayan Ruhani, ABD eylemlerinin sonuçsuz olacağını, bölgedeki ülkelerin tarih boyunca komşu olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.

BÖLGEDEKİ SAVAŞIN ESAS SEBEBİ İSRAİL’DİR

İsrail’in körfezde planlanan askeri misyona katılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Ruhani, “İsrail, eğer başarabilirse kendi güvenliğini sağlasın. Onların olduğu her yerde terör ve güvensizlik vardır. Bölgedeki savaşların sebebi İsrail’dir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Basra İRAN ruhani yabancı güçler

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