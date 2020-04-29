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Ruhani: Bu körfezin adı New York Körfezi değil

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’ye seslenerek, “Bu körfezin adı Basra Körfezi, Washington veya New York Körfezi değil” dedi.

Ruhani: Bu körfezin adı New York Körfezi değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Ruhani, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran gemilerini vurma tehdidine karşılık, “Basra Körfezi bizim için tarihi öneme sahip. Elbette tüm sahillerimiz aynı önemse sahip. Hazar Denizi de bunlardan biri. Ancak Basra Körfezi, dünyanın enerji ihtiyacını karşılayan ve İran’ı okyanuslara bağlayan körfez olduğundan bizim için önemi daha fazla. Bu körfezin adı Basra Körfezi, Washington veya New York Körfezi değil. Binlerce yıldır bu körfezi koruyan İran her alanda başarılı olmuştur. Basra Körfezi’ni korumakta da başarılı olmaya devam edecektir. İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları bu körfezin muhafızlarıdır" dedi.

Ruhani, korona virüsün şubat ayından itibaren sağlık ve ekonomide sorunlara neden olduğunu söyleyerek, “Bu virüsün uzun bir süre daha bizimle birlikte olacağını öngörüyoruz. Çünkü bu küresel pandeminin ne zaman sona ereceğini hiç kimse öngöremiyor” dedi.

İranlılardan zorun olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını isteyen Ruhani, sosyal mesafe önlemlerinin geçerli olduğunu vurgulayarak, “Bugün eyaletleri beyaz, sarı ve kırmızı seviyelere ayırmamız, beyaz seviyede olan eyaletlerin artık sağlık protokollerine uymayacakları anlamına gelmiyor. Aksine onların daha dikkatli olması gerekir” şeklinde konuştu.

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