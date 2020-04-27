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Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

İran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları aşama aşama gevşetmeye başlarken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani salgından arınmış bölgelerde camileri yeniden açmayı planladıklarını söyledi.

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ruhani, Ortadoğu’da salgında en büyük kaybı veren ülkelerden biri olan İran’ın ölü ve vaka sayısı baz alınarak “beyaz”, “sarı” ve “kırmızı” bölgelere ayrılacağını ifade etti.

Bu doğrultuda her bir bölgenin hareketliliği kendi içinde kısıtlanacak, salgında istikrarlı bir şekilde arınmış görülen bölgeler beyaz olarak işaretlenecek ve camiler cuma namazı için ibadete açılabilecek.

Son verilere göre 90 bin 481 vakanın görüldüğü İran’da son 24 saatlik zaman zarfında yaşanan 60 artışla birlikte ölü sayısı 5 bin 710’ye çıktı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle günlük can kaybının 14 Nisan’dan bu yana 100’ün altında seyretmesiyle birlikte İranlılar geçen hafta dükkanları, pazarları ve park yerlerini yeniden açmıştı.

Bir yanda kamu sağlığını muhafaza etmek için mücadele verirken, diğer yandan yaptırımlar nedeniyle ağır darbe yemiş ekonomiyi korumak arasında denge kurmaya çalışan Tahran hükümeti, dünyanın diğer birçok ülkesinde görülen toplu tecrit uygulamalarına başvurmaktan kaçınmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

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