Ruhani'den ABD halkına çağrı: ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istedi.

ABD halkından Kongre'deki temsilcilerini yaptırım ve baskıların hiçbir zaman başarılı olamayacağı konusunda bilgilendirmesini isteyen Ruhani mektubunda, "Şimdi ABD halkının hükümete yüksek sesle hesap sorma zamanıdır. ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin." ifadelerine yer verdi.

"ABD YAPTIRIMLARI VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLUYOR"

Kovid-19'a karşı sağlanacak bir başarıya tüm dünyanın ortak olacağını ve her yeri saran bu tehlike karşısında Tahran, Paris, Londra ve Washington arasında bir mesafe bulunmadığını belirten Ruhani, şunları kaydetti:

"İran küresel bir sorun olan koronavirüsle boğuşurken ABD'nin acımasız ekonomik terörizmine maruz kalıyor. ABD, yürüttüğü politikalardan geri adım atmıyor ve böylece salgının da yayılmasına yol açıyor. ABD yaptırımları İran'ın koronavirüsle mücadelesine engel olarak, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden oluyor."