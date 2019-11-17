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Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol satışının kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını ve dar gelirli vatandaşlara yardım etmek amacıyla benzin fiyatını artırdıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarındaki artıştan elde edilecek gelirin yarından itibaren dar gelirli vatandaşların hesabına yatırılacağını belirtti.

Asıl hedeflerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım olduğunu dile getiren Ruhani, petrol satışının eskisi gibi olmadığını ve vergileri de ekonomik sorunlar nedeniyle artıramadıklarını ifade etti.

Ruhani, "Petrol satışımız kısıtlamalarla karşı karşıya, bu sorunlar olmasa da petrol parası ihtiyacı karşılamıyor. 2011 yılında 110 milyar dolar petrol gelirimiz vardı fakat şartlar bugün farklı." ifadelerini kullandı.

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"BENZİNİN UCUZ OLMASINDAN ASIL KAZANÇLI ÇIKAN KAÇAKÇILAR"

Benzinin ucuz olmasının komşu ülkelere kaçak satılmasına yol açtığını kaydeden Ruhani, "Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar oluyor. Benzinin gerçek fiyatı 6 bin tümendir fakat biz bin 500 tümene satıyoruz." görüşünü paylaştı.

Ruhani, İran'da 2013'te günlük benzin üretimini 56 milyon litreden 107 milyon litreye çıkardıklarını hatırlatarak, "Önceleri benzin ithalatına milyarlarca dolar harcanıyordu şimdi ise kendi kendimize yetecek seviyeye geldik. Benzin tüketimi bu yıl günlük 97 milyon litreye çıktı ve eğer böyle devam etseydi 2021 yılında yeniden benzin ithal etmek zorunda kalacaktık." ifadelerini kullandı.

"HALKIN İTİRAZI BİR HAKTIR FAKAT İTİRAZ İLE ANARŞİ FARKLI ŞEYLERDİR"

Gösterilere de değinen Ruhani, "Halkın itirazı bir haktır fakat itiraz ile anarşi farklı şeylerdir. Toplumun güvenliğinin bozulmasına izin vermemeliyiz." dedi.

POLİSİN TUTUMU SERTLEŞTİ

Öte yandan, akşam saatlerinde Tahran Üniversitesi'nin bahçesinde gösteri düzenleyen öğrenciler, İnkılap Caddesi'nden geçen vatandaşlara eylem çağrısı yaptı ancak çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, öğrencilerin çıkmasına ve halkın toplanmasına izin vermedi.

İran lideri Ali Hamaney'in sabah benzin zammına destek vermesi ve güvenlik güçlerine de görevlerini yapması çağrısında bulunması üzerine polislerin tutumunun sertleştiği gözlendi.

(AA)

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