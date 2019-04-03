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Ruhani: "Dışarıdan İran’a gönderilen yardımların engellenmesi eşi görülmemiş bir cinayettir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Elbette dışarıdan İran’a gönderilen yardımların engellenmesi ve Kızılay’ın yurt dışından yardım alamaması eşi görülmemiş bir cinayettir” dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 24 eyaleti etkisi altına alan sel felaketinin daha önceki yıllarda görülmemiş bir afet olduğunu ifade ederek, “Tüm hükumet organlarımız, ordu ve halkımız sel felaketi karşısında güçlü bir dayanışma örneği sergilemekte” dedi.Hükumet yetkilileri ve yardım çalışmalarını sürdüren kurumlarla bir araya gelen Ruhani yaptığı açıklamada, “Meteoroloji kurumunun bundan sonraki sel riskine karşı daha etkili çalışmasını bekliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Elbette dışarıdan İran’a gönderilen yardımların engellenmesi ve Kızılay’ın yurt dışından yardım alamaması eşi görülmemiş bir cinayettir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 24 eyaleti etkisi altına alan sel felaketinin daha önceki yıllarda görülmemiş bir afet olduğunu ifade ederek, “Tüm hükumet organlarımız, ordu ve halkımız sel felaketi karşısında güçlü bir dayanışma örneği sergilemekte” dedi.
Hükumet yetkilileri ve yardım çalışmalarını sürdüren kurumlarla bir araya gelen Ruhani yaptığı açıklamada, “Meteoroloji kurumunun bundan sonraki sel riskine karşı daha etkili çalışmasını bekliyorum” dedi. Ruhani selin ülke genelinde neden olduğu maddi hasar dışında baraj ve nehirlerin dolmasını da sağladığına işaret ederek, “Önümüzdeki yıllar için nehir ve baraj sularındaki artış çiftçilerimiz için daha iyi olacaktır” ifadesini kullandı.
İran Kızılayı’nı afet bölgelerine yönelik yardım çalışmalarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Elbette dışarıdan İran’a gönderilen yardımların engellenmesi ve Kızılay’ın yurt dışından yardım alamaması eşi görülmemiş bir cinayettir” dedi.
İran’da iki haftayı aşkındır devam eden sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olarak açıklanmıştı.

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