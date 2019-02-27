Ruhani Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını reddetti

Ruhani, "istifanın ülkenin yararına olmadığı" görüşünü dile getirdi.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa kararına rağmen görevinde kalıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cevad Zarif'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı. Ruhani Zarif'e hitaben yazdığı, hükümetin internet sayfasında yer alan mektupta, "istifanın ülkenin yararına olmadığını” belirterek reddettiğini kaydetti. Mektubunda Ayetullah Ali Hamaney'e atıfta bulunan Ruhani, "Ülkenin en üst düzey lideri (Hamaney) sizi (Zarif) ABD’nin yoğun baskısına karşı direnişte ön saflardaki güvenilir, cesur ve dindar biri olarak tanımladığı için istifanızın ulusal çıkarlarla bağdaşmadığını düşünüyor ve reddediyorum” ifadesine yer verdi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani de yaptığı açıklamada, Zarif’in ruhani lider Hamaney’in desteğini aldığının ve "İran’ın dış politikasından sorumlu olduğunun” altını çizdi. Süleymani diğer yandan Zarif'in yönetimin bir hatası sebebiyle Ruhani'nin Esad ile pazartesi günü Tahran’da yaptığı görüşmeye katılmadığını belirtti.