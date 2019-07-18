İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB ülkelerinin İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve "ABD'nin ekonomik savaşında ateşkesin sağlanması için çabalarını hızlandırmasını" istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede bölgesel ve küresel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunarak, nükleer anlaşmanın korunması için ortaya konulan çabaların devam etmesinin zaruretine vurgu yaptı.

- İran'dan AB ülkelerine "ABD ile ateşkes sağlanması" çağrısı

Açıklamaya göre Ruhani, yaşanan sorunlara rağmen tarafların eldeki fırsatları iyi değerlendirmesi ve bundan istifade etmesi gerektiğini belirterek, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabalarını hızlandırmalıdır." dedi.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları artırmasının nükleer anlaşmanın bekası için sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Ruhani, "ABD'de nükleer anlaşmanın korunması için atılan adımların başarılı olmasını istemeyen kişiler var. Bunun örneği de ABD Kongresinin, İran'ın yaklaşık 1 buçuk milyar dolarına el konulmasına yönelik kararıdır." diye konuştu.