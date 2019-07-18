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Ruhani Fransa Cumhurbaşkanı'ndan "ABD ile ateşkes sağlamasını" istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır" - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, nükleer anlaşmanın korunmasına ve sorunların çözümüne özel bir önem vermektedir. Bunun için tüm tarafların çaba göstermesi gerekiyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB ülkelerinin İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve "ABD'nin ekonomik savaşında ateşkesin sağlanması için çabalarını hızlandırmasını" istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede bölgesel ve küresel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunarak, nükleer anlaşmanın korunması için ortaya konulan çabaların devam etmesinin zaruretine vurgu yaptı.

- İran'dan AB ülkelerine "ABD ile ateşkes sağlanması" çağrısı

Açıklamaya göre Ruhani, yaşanan sorunlara rağmen tarafların eldeki fırsatları iyi değerlendirmesi ve bundan istifade etmesi gerektiğini belirterek, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabalarını hızlandırmalıdır." dedi.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları artırmasının nükleer anlaşmanın bekası için sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Ruhani, "ABD'de nükleer anlaşmanın korunması için atılan adımların başarılı olmasını istemeyen kişiler var. Bunun örneği de ABD Kongresinin, İran'ın yaklaşık 1 buçuk milyar dolarına el konulmasına yönelik kararıdır." diye konuştu.

Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunmasına verdiği önem ve ortaya koyduğu çabayı önemsediklerini vurgulayan Ruhani, Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne'ın İran ziyaretinin önemine işaret ederek, "İran ve Avrupalı taraflar, nükleer anlaşmanın korunması için karşılıklı olarak dengeli adımlar atmaya gayret etmelidir. İran, nükleer anlaşmanın korunması için tüm yolları açık bırakmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, petrol parasının da INSTEX sistemine yatırılabilmesinin nükleer anlaşmanın korunması yönündeki sürekli çabalar için önemli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, nükleer anlaşmanın korunması için yeteneklerini ortaya koyarak uygun bir çözüm bulmalıdır. Geç kalınması ve fırsatların kaçırılması İran'ı üçüncü adımı atmaya mecbur bırakmıştır."

Nükleer anlaşmanın korunması ve eski şartlara dönülmesi için ABD yaptırımlarının kalkmasının da uygun bir çözüm olacağını söyleyen Ruhani, "İran'ın faaliyetlerini durdurması için öne sürülen birkaç aylık çözümler hiçbir şekilde kabul edilemez." diye konuştu.

- "ABD yaptırımları, İran ile ticareti problemlerle karşı karşıya bırakmıştır"

Macron da tarafların nükleer anlaşmanın korunması ve gerginliğin düşürülmesi için çaba göstermesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki barışın sağlanması için ortaya konulan çabaları engelleyen aşırıcılar her zaman var. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları şiddetlendireceği yönündeki açıklaması da bu doğrultuda alınmış bir karardır."

AB ülkelerinin INSTEX'in uygulamaya geçmesi için adımlarını hızlandırdığını aktaran Macron, "Fransa, nükleer anlaşmanın korunmasına ve sorunların çözümüne özel bir önem vermektedir. Bunun için tüm tarafların çaba göstermesi gerekiyor." dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarlarını korumaya yönelik ortak açıklamasını hatırlatan Macron, "ABD yaptırımları, birçok ülkenin İran ile olan ticaretini problemlerle karşı karşıya bırakmıştır." diye konuştu.

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