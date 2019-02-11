Ruhani: Füze Geliştirmek Konusunda İzin Almadık Almayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, İran’ın askeri gücünü arttırmak ve balistik füze geliştirmek konusundaki çabalarına devam edeceğini söyledi. Ruhani bu açıklamaları başkent Tahran’da, İslam Devrimi’nin 40. Yılı törenlerinde şehrin Özgürlük Meydanı’nda yaptı ve konuşması devlet televizyonu tarafından yayınladı.
Ruhani, “Farklı türde füzeler geliştirmek için kimseden izin almadık ve almayacağız. Askeri gücümüz konusunda yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu. Ruhani’nin bu
Ruhani konuşmasında Amerika Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmesi ve İran’a yeni yaptırımları uygulaması konusuna da değindi. Ruhani, İran’ın ambargoların üstesinden geleceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, “İran halkı ambargolar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayacaktır ancak birbirimize destek olarak bunların üstesinden geleceğiz.” dedi.
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