İran: Hayal bile edemeyeceğiniz silahlar geliştirdik

İran, 5+1 ülkeleriyle yapılan nükleer anlaşma kapsamında IR8 model santrifüjlerin test edilmesini askıya aldığını bildirmişti. Tahran'ın elinde IR6 santrifüjler bulunuyor. İran medyası, son nesil santrifüjlerin (IR8) bir önceki versiyonuna göre 15 kat daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

İran Nükleer Teknoloji Günü kutlamaları kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütleri listesine almakla hata ettiğini zira bu adımın İranlıları tek çatı altında toplayacağını savundu.

Ruhani, "Devrim Muhafızları Ordusu, gerek yurt içinde gerekse Suriye'den Irak'a, Ortadoğu'nun birçok yerinde her zaman için teröristlere karşı savaştı ve terörle mücadelede İran'ın en etkin gücü oldu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de 10 aylık bir sürede 190 bin uranyum ayrıştırma birimi (SWU) üretebileceklerini söylemişti.

Natanz'daki nükleer merkezde santrifüjlerin yerleştirileceği daha büyük bir salon açılacağını dile getiren Salihi, gelişmiş IR8 santrifüjlerin yerleştirilebileceği diğer salonların da hazırlıklarının sürdüğünü kaydetmişti.



