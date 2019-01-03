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Ruhani hükümetinde bütçe polemiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanı Haşimi, bütçede bakanlığa yeterli pay ayrılmadığı gerekçesiyle istifa kararı aldı - Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht: - "Planlama ve Bütçe Kurumu'nu size mi bağlayalım. Ülkenin sorunları bu şekilde çözülmez"

İran Sağlık Bakanı Haşimi, bütçede bakanlığa yeterli pay ayrılmadığı gerekçesiyle istifa kararı almasına Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, "Planlama ve Bütçe Kurumu'nu size mi bağlayalım?" diyerek tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İreç Herirçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda, bakan Haşimi'nin 26 Aralık'ta istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğunu duyurdu.

Tahran'daki son iki Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayan Haşimi'nin istifa kararının ardından yaklaşık iki haftadır bakanlığa gitmediğine yönelik haberler de ülke medyasında yer buldu.

Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de bakanın istifasını doğruladı ancak Ruhani'nin istifayı kabul etmeyeceğini söyledi. Vaizi, "Cumhurbaşkanı Haşimi'yi liyakatli bir bakan olarak tanıyor. Şu ana kadar istişarelerle sorunu çözebilmek adına istifa kararını kabul etmedi." dedi.

İstifa kararından önce bakanlıkta yaptığı konuşmada, Planlama ve Bütçe Kurumu'nu hedef alarak bütçeden sağlık harcamaları için ayrılması gereken payın yetersiz olduğunu savunan Haşimi, "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" ifadesini kullandı.

Haşimi, ayrıca Sağlık Bakanlığı emeklilerinin de ikramiyelerinin ödenmediğini ileri sürdü.

Haşimi'nin, Planlama ve Bütçe Kurumu'nu hedef aldığı konuşma medyada yayınlanınca Ruhani hükümetinin önemli isimlerinden Nobaht, Sağlık Bakanı Haşimi'ye tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Haşimi'yi sorunları başkalarının üstüne atmakla suçlayan Nobaht, şunları söyledi:

"Sorunları düzeltmek yerine başkalarının üstüne atmak doğru değildir. Ali Rebii (Eski Çalışma Bakanı) görevinin başındayken sorunları ona yüklemeye çalışıyorlardı. Bunun sonucunda Sağlık Sigorta Kurumu'nu ortadan kaldırıp Sağlık Bakanlığı'na bağladılar. Şimdi de Planlama ve Bütçe Kurumu'nu size mi bağlayalım. Ülkenin sorunları bu şekilde çözülmez."

Kabinedeki iki önemli isim arasında gerginlik artarken Cumhurbaşkanı Ruhani sessizliğini koruyor. Ruhani'nin hafta sonuna kadar istifa mektubuna cevap vereceği belirtiliyor.

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