Ruhani hükümetinden "Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bizden saklandı" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani dahil hükümet üyelerine, uçağın hava savunma sistemi tarafından "istem dışı" vurulduğu bilgisinin cuma günü öğleden sonra verildiğini belirten Rebii, "Ruhani, konudan haberdar olunca, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyini toplantıya çağırdı ve konuyla ilgili açıklama yayımlandı." ifadelerini kullandı.

- "Geç bildirilmesinden hükümet rahatsız"

Rebii, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, konudan çarşamba günü haberdar olduğunu ve üstleriyle paylaştığını söyledi. Üstler de konunun incelenmesi gerektiğini düşünmüşler." diye konuştu.