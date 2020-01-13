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  4. Ruhani hükümetinden "Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bizden saklandı" açıklaması

Ruhani hükümetinden "Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu bizden saklandı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: - "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi" - "(Olayın) Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor"

İSTANBUL (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani dahil hükümet üyelerine, uçağın hava savunma sistemi tarafından "istem dışı" vurulduğu bilgisinin cuma günü öğleden sonra verildiğini belirten Rebii, "Ruhani, konudan haberdar olunca, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyini toplantıya çağırdı ve konuyla ilgili açıklama yayımlandı." ifadelerini kullandı.

- "Geç bildirilmesinden hükümet rahatsız"

Rebii, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, konudan çarşamba günü haberdar olduğunu ve üstleriyle paylaştığını söyledi. Üstler de konunun incelenmesi gerektiğini düşünmüşler." diye konuştu.

Konunun 2 gün sonra hükümete bildirilmesinde bir kasıt bulunmadığını öne süren Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

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Boeing 737 Düşürülen Ukrayna uçağı İran hükümet sözcüsü Ali Rebii

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