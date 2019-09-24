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Ruhani ile Abe New York'ta bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:32 | Son Güncelleme

Ruhani ile Abe New York'ta bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani ile Şinzo, iş birliğinin artırılması ve bölgedeki gerginliğin düşürülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ruhani, görüşmede nükleer anlaşmanın korunması ve uygulanması için ortaya koyduğu çabadan dolayı Japonya'ya teşekkür ederek, Abe'nin Tahran ziyaretinde anlaşma sağlanan konuların hızla uygulanmasını istedi.

Japonya'nın, İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı korumaya devam edeceğini belirten Abe de Tahran ziyaretinde İran lideri Ali Hamaney'in nükleer silahların haram olduğuna yönelik fetvasından duyduğu memnuniyete dikkati çekerek, Tokyo yönetiminin bölgedeki gerginliğin düşürülmesi için elinden gelen çabayı ortaya koyacağını ifade etti.

Ruhani, BM'deki temasları çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Japonya ruhani

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