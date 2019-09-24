HABER

Ruhani ile Macron bölgesel gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

Ruhani ile Macron bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani ile Macron, ikili ilişkiler, bölgedeki hassas gelişmeler ve İran'ın Basra Körfezi için hazırladığı "Hürmüz Barış Girişimi" planını ele aldı.

Ruhani, ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmada kalan ülkelerin söz konusu uluslararası anlaşmanın korunması konusundaki sorumluluklarına vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Aramco saldırısıyla ilgili suçlamalarını "temelsiz" olarak nitelendirerek yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterdi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ruhani'nin bölgenin güvenliği için hazırladığı planı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Fransa'nın nükleer anlaşmanın uygulanması için ortaya koyduğu çabaları anlatan Macron, Rusya ve Çin'in de Avrupa ile iş birliğinin zaruri olduğunu dile getirdi.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Ardahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntülediArdahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntüledi
Bursa’da okul kantinlerine denetimBursa’da okul kantinlerine denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aramco BM Fransa İRAN macron New York ruhani

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

Zırhlı araçlar sınıra doğru ilerliyor!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.