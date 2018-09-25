HABER

Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin New York kentinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Ruhani IMF Başkanı Lagarde ile görüştü.

Ruhani ülkesinin dünya para fonları ve IMF ile ilişkileri geliştirme konusunda ilgili olduğunu, İran'daki ekonomik programların ilerletilmesinde IMF ile yapacakları istişarelerden yararlanmak istediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca IMF'nin pratik etkisini göstermesi açısından bir üye ülkenin ekonomik istikrarında rol oynayabileceğini ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

IMF Başkanı Lagarde ise görevlerinin dünyadaki mali istikrarın korunması ve ekonominin büyümesi olduğunu belirterek, İran ile yapacakları işbirliğinde de bu konudaki görevlerini yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Cesedi bulunan taksici, otomobilin çarpması sonucu ölmüşCesedi bulunan taksici, otomobilin çarpması sonucu ölmüş
13 yıl önce ölen babalarına 18 bin 125 lira elektrik faturası geldi13 yıl önce ölen babalarına 18 bin 125 lira elektrik faturası geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Ruhani İRAN New York Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!

Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!

Son dakika! 30 bin 433 kişi gözaltına alındı

Son dakika! 30 bin 433 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.