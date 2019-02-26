Ruhani İran Dışişleri Bakanı Zarif’in İstifasını Kabul Etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sürpriz bir şekilde istifa eden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı'nın resmi Instagram hesabından Ruhani ve Zarif’in yan yana kameraya gülümserken bir fotoğrafı, #ZarifYalnızDeğildir ve #ZarifKalıyor etiketleriyle paylaşıldı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de, Ruhani'nin, Zarif'in görevine devam etmesini istediğini belirtmiş ve "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır" ifadesini kullanmıştı.

Meclis’in Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi’sözcüsü Ali Najafi Khoshroodi, “Ulusal ve uluslararası durumu, yaptırımları ve ABD’nin baskısını da dikkate alarak, bugün birliğe ve dayanışmaya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” demiş; 150 milletvekili de Cumhurbaşkanı Ruhani'ye, Zarif'in istifasını kabul etmemesi çağrısında bulunmuştu.

İran merkezli bir haber sitesine konuşan Cevad Zarif ise istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıklamıştı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, "Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığı’nın konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı dün, Instagram hesabından “Cesur İran halkının ve yetkililerinin son 67 ay içinde gösterdikleri cömertlik için çok teşekkür ediyorum. Görevime devam edemediğim ve hizmetim sırasındaki eksiklikler için özür diliyorum" mesajını paylaşarak istifasını açıklamıştı.

