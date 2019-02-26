HABER

Ruhani İran Dışişleri Bakanı Zarif’in İstifasını Kabul Etmedi

26.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sürpriz bir şekilde istifa eden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını geri çevirdi

Ruhani İran Dışişleri Bakanı Zarif’in İstifasını Kabul Etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sürpriz bir şekilde istifa eden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasını geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı'nın resmi Instagram hesabından Ruhani ve Zarif’in yan yana kameraya gülümserken bir fotoğrafı, #ZarifYalnızDeğildir ve #ZarifKalıyor etiketleriyle paylaşıldı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de, Ruhani'nin, Zarif'in görevine devam etmesini istediğini belirtmiş ve "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır" ifadesini kullanmıştı.

Meclis’in Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi’sözcüsü Ali Najafi Khoshroodi, “Ulusal ve uluslararası durumu, yaptırımları ve ABD’nin baskısını da dikkate alarak, bugün birliğe ve dayanışmaya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” demiş; 150 milletvekili de Cumhurbaşkanı Ruhani'ye, Zarif'in istifasını kabul etmemesi çağrısında bulunmuştu.

İran merkezli bir haber sitesine konuşan Cevad Zarif ise istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıklamıştı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, "Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığı’nın konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı dün, Instagram hesabından “Cesur İran halkının ve yetkililerinin son 67 ay içinde gösterdikleri cömertlik için çok teşekkür ediyorum. Görevime devam edemediğim ve hizmetim sırasındaki eksiklikler için özür diliyorum" mesajını paylaşarak istifasını açıklamıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Helâl ürünlere "organik" etiketine izin yokHelâl ürünlere "organik" etiketine izin yok
Türkiye’den AB’ye Sissi EleştirisiTürkiye’den AB’ye Sissi Eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ruhani Zarif'in istifasını kabul etmedi

Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmedi

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner Ankara'ya geliyor

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner Ankara'ya geliyor

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Rusya'dan flaş Venezuela açıklaması! ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

Flaş iddia: ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

Hocalı kurbanları Ana Feryadı Anıtı'nda anıldı

Hocalı kurbanları Ana Feryadı Anıtı'nda anıldı

Dünyanın en sağlıklı ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en sağlıklı ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.