Ruhani: ‘İran Halkı Tarihi Sınavı Başarıyla Geçti’ 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dış güçleri suçladığı farklı kentlerde devam eden protestolarla ilgili olarak İran halkının zafer kazandığını savundu. İranlı yetkililer protestolarda can kaybıyla ilgili uluslararası basında yer alan rakamların da “uydurma” olduğunu söyledi.

İran devlet medyasında yer alan habere göre Ruhani “İran halkı bir kez daha tarihi bir sınavı başarıyla geçti, Ülkenin yönetimiyle ilgili şikayetleri olsa da düşmanların durumdan faydalanmasına müsaade etmeyeceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü İran’da geçtiğimiz 15 Kasım’da başlayan protestolar sırasında yaşanan çatışmalarda en az 100 göstericinin öldüğünü belirtmişti. İran devlet medyasına göre Çarşamba günü binlerce kişi farklı kentlerde hükümet yanlısı gösteriler için toplandı.

Devlet televizyonunda Reşt, Gorgan, Ardabil, Hamedan ve Şehriyar kentlerinde düzenlenen hükümet yanlısı gösterilerden görüntüler yayınlandı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani “Bu gördüğünüz spontane şekilde düzenlenen hükümet yanlısı gösteriler İran halkının gücünün en büyük işaretidir” dedi.