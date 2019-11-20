Ruhani: ‘İran Halkı Tarihi Sınavı Başarıyla Geçti’ 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dış güçleri suçladığı farklı kentlerde devam eden protestolarla ilgili olarak İran halkının zafer kazandığını savundu. İranlı yetkililer protestolarda can kaybıyla ilgili uluslararası basında yer alan rakamların da “uydurma” olduğunu söyledi.
İran devlet medyasında yer alan habere göre Ruhani “İran halkı bir kez daha tarihi bir sınavı başarıyla geçti, Ülkenin yönetimiyle ilgili şikayetleri olsa da düşmanların durumdan faydalanmasına müsaade etmeyeceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Af Örgütü İran’da geçtiğimiz 15 Kasım’da başlayan protestolar sırasında yaşanan çatışmalarda en az 100 göstericinin öldüğünü belirtmişti. İran devlet medyasına göre Çarşamba günü binlerce kişi farklı kentlerde hükümet yanlısı gösteriler için toplandı.
Devlet televizyonunda Reşt, Gorgan, Ardabil, Hamedan ve Şehriyar kentlerinde düzenlenen hükümet yanlısı gösterilerden görüntüler yayınlandı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani “Bu gördüğünüz spontane şekilde düzenlenen hükümet yanlısı gösteriler İran halkının gücünün en büyük işaretidir” dedi.
İran Cuma günü benzin fiyatlarına getirilen zam ve daha ucuza benzin alınmasını sağlayan sübvansiyonların kesilmesinin ardından patlak veren gösterilerden Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan bağlantılı “çeteleri” sorumlu tuttu.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Salı günü yaptığı açıklamada, gösterilerin halk nezdinde destek gören bir hareket değil bir güvenlik meselesi olduğunu ve bunun da başarılı bir şekilde yönetildiğini söyledi.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’in aktardığı habere göre, hükümet sözcüsü Ali Rabiei İran’ın Körfez’deki doğal gaz üretim tesislerinden birine yönelik saldırının engellendiğini söyledi, protestocuları sorumlu tuttu.
“Can kayıplarına ilişkin rakamlar uydurma”
Uluslararası Af Örgütü güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak İran’da 21 kentte düzenlenen gösterilerde en az 106 göstericinin öldüğünü açıklamıştı. İran’ın BM temsilcisi Alirıza Miryusefi, Twitter’dan paylaştığı mesajda kuruluşun verdiği rakamları “uydurma” olarak niteledi, Tahran tarafından doğrulanmadıkça rakamların güvenilir olmadığını belirtti.
İranlı yetkili “Batının taraflı kurumları tarafından uydurulan rakamlar ve asılsız iddialar hükümetin halkın barışçıl şekilde protesto düzenleme hakkını özgür şekilde kullanmasına saygı gösterirken, sağduyulu ekonomik kararlar alma kararlılığını sarsamaz” ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınanlar arasında çifte vatandaşlığı olanlar var
İran protestolar sırasında internet erişimine kısıtlama getirmiş, göstericiler sosyal medyada görüntü ya da fotoğraf paylaşamamıştı.
Yetkililere göre yaklaşık bin gösterici gözaltına alındı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a göre, geçtiğimiz haftadan bu yana gösterilerde gözaltına alınanlar arasında çifte vatandaşlığı olanlar da var.
Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, İran vatandaşlıklarının yanı sıra “Alman, Türk ve Afgan vatandaşlıkları bulunan kişilerin İran’da altyapının imha edilmesi ve sivil itaatsizliğin kışkırtılması amacıyla operasyon düzenlemek üzere dış güçler tarafından eğitilip desteklendiği” iddia edildi.
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