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  4. Ruhani: İran nükleer anlaşmaya dönmeye hazır

Ruhani: İran nükleer anlaşmaya dönmeye hazır

04.02.2020 13:32 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, diğer tarafların da taahhütlere uymaları halinde İran’ın, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ruhani: İran nükleer anlaşmaya dönmeye hazır

Söz konusu açıklama, Ruhani’nin ofisinden, İran Cumhurbaşkanı Tahran’da, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le görüşmesinin ardından yapıldı.

Açıklamada Ruhani’nin yeni bir durum ortaya çıkmaması halinde İran’ın uluslararası nükleer denetçilerle işbirliği yapmaya devam edeceğini söylediği belirtildi. Ancak yeni durumdan kastın ne olduğu konusunda detay paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında Amerika’yı İran Nükleer Anlaşması’ndan çekmesine karşın İngiltere, Fransa ve Almanya İran’ı nükleer anlaşmada tutmak konusunda çaba sarf ediyorlar. Bu ülkeler dışında anlaşmada Rusya ve Çin’in de imzaları bulunuyor.

İran General Kasım Süleymani’nin Amerika tarafından öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ruhani İRAN nükleer anlaşma

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