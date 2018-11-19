Ruhani: ‘İran Petrol İhraç Etmeyi Sürdürecek’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a uygulanan Amerika yaptırımlarının Washington tarafından Tahran’a karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğunu söyledi ve bunun başarısız olacağını kaydetti. Ruhani, ülkesinin petrol ihraç etmeye devam edeceğini de vurguladı.

Amerika, “Yemen’den Irak’a bölgede kendi başarısızlıkları için bizi suçluyor” diyen Ruhani, “Bu, İran’a karşı psikolojik savaşın bir parçası olan baskıya teslim olmayacağız” ifadesini kullandı. Ruhani, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, “Petrol ihracatımızı durdurmayı başaramadılar. İhraç etmeye devam edeceğiz” dedi.

Washington’un yaptırımları için uluslararası destekten yoksun olduğunu vurgulayan Ruhani, Amerika’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İran’dan petrol satın alan ülkelerden 8’ine yaptırımlardan geçici muafiyet tanıdığını hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı, “Amerika şimdi yalnızlaştı. İran, siyonist rejim ve bölgedeki birkaç ülke hariç birçok ülke tarafından destekleniyor, başka hiçbir ülke Amerika’nın İran üzerindeki baskısını desteklemiyor” dedi.