Ruhani: ‘İran Petrol İhraç Etmeyi Sürdürecek’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a uygulanan Amerika yaptırımlarının Washington tarafından Tahran’a karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğunu söyledi ve bunun başarısız olacağını kaydetti. Ruhani, ülkesinin petrol ihraç etmeye devam edeceğini de vurguladı.
Amerika, “Yemen’den Irak’a bölgede kendi başarısızlıkları için bizi suçluyor” diyen Ruhani, “Bu, İran’a karşı psikolojik savaşın bir parçası olan baskıya teslim olmayacağız” ifadesini kullandı. Ruhani, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, “Petrol ihracatımızı durdurmayı başaramadılar. İhraç etmeye devam edeceğiz” dedi.
Washington’un yaptırımları için uluslararası destekten yoksun olduğunu vurgulayan Ruhani, Amerika’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İran’dan petrol satın alan ülkelerden 8’ine yaptırımlardan geçici muafiyet tanıdığını hatırlattı.
İran Cumhurbaşkanı, “Amerika şimdi yalnızlaştı. İran, siyonist rejim ve bölgedeki birkaç ülke hariç birçok ülke tarafından destekleniyor, başka hiçbir ülke Amerika’nın İran üzerindeki baskısını desteklemiyor” dedi.
İran’la 2015’teki nükleer anlaşmaya imza atan Amerika dışındaki taraflar, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği Washington’ın yaptırımlarını atlatmak için yollar bulmaya çalışıyor.
Bu çerçevede Avrupa Birliği İran’la dolar dışı ticaret için SPV olarak bilinen Özel Amaçlı Araç adıyla bir mekanizma kurmaya çalışıyor.
Ancak bu çaba, Amerika’nın yaptırımlarından çekinen yabancı şirketlerin İran’dan çıkmalarını engelleyemedi.
İran, ekonomik çıkarlarının korunmaması durumunda anlaşmadan çekileceğini belirtmişti ancak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Qasemi, düzenlediği basın toplantısında Avrupalılar’ın anlaşmayı kurtarabileceğinden umutlu olduğunu kaydetti.
Avrupa Birliği SPV’yi bu ay kurmayı istedi ancak hiçbir ülkenin buna ev sahipliği yapmaya yanaşmadığı belirtiliyor.
Qasemi, Avrupa Birliği’nin SPV’yi bir an önce hayata geçirmesini beklediklerini vurguladı.
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