Ruhani: 'İran Savaş Başlatmayacak'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir kez daha İran’ın hiçbir ülkeye karşı savaş başlatan taraf olmayacağını söyledi. İsim vermeden Donald Trump’ı tecrübesiz olmakla eleştirdi.

İran Devlet Televizyonu’nda açıklamalarda bulunan İran Cumhubaşkanı “İran hiçbir ulusa karşı savaş başlatmayacak. Karşımızdakiler tecrübesi az bir grup poltikacı. Amerikalıların bölgedeki tüm çabaları ve bizim dünyayla ilişkimizi kesme ve tecrit etme arzularına rağmen, bunu başaramayacaklar” dedi.

İran Cumhurbaşkanı yaklaşık bir hafta önce de benzer şekilde İran’ın bölgede savaş başlatmak niyetinde olmadığını ve bunu başlatan taraf olmayacağını söylemişti.

Bölgede son olarak petrol tankerlerine saldırı olması sonrası Amerika’yla İran arasındaki tansiyon yükseldi ve Amerika bölgeye takviye asker gönderme kararı aldı.

