Ruhani: İran Uranyum Zenginleştirmeye Devam Edecek

İran, 2015’te imzalanan nükleer anlaşma öncesinden daha fazla miktarda uranyum zenginleştirme işlemi gerçekleştiriyor. Açıklama, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından devlet televizyonundaki yayını sırasında yapıldı.

Ruhani konuşmasında “Anlaşmayı imzalamadan öncekinden daha fazla uranyum zenginleştiriyoruz. Bu konuda İran üzerindeki baskılar arttı ancak bu işleme devam edeceğiz” dedi.

İran’la batılı devletler ve Amerika arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan Başkan Donald Trump, ABD’yi çekmiş ve İran’a yönelik yeni ambargoları yürürlüğe sokmuştu. Buna karşın İran ve diğer devletler anlaşmayı sürdürmeye devam ettiler. Ancak Amerika’nın İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıkladı.

