HABER
  4. Ruhani: İran Uranyum Zenginleştirmeye Devam Edecek

Ruhani: İran Uranyum Zenginleştirmeye Devam Edecek

16.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam edeceğini söyledi

Ruhani: İran Uranyum Zenginleştirmeye Devam Edecek

İran, 2015’te imzalanan nükleer anlaşma öncesinden daha fazla miktarda uranyum zenginleştirme işlemi gerçekleştiriyor. Açıklama, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından devlet televizyonundaki yayını sırasında yapıldı.

Ruhani konuşmasında “Anlaşmayı imzalamadan öncekinden daha fazla uranyum zenginleştiriyoruz. Bu konuda İran üzerindeki baskılar arttı ancak bu işleme devam edeceğiz” dedi.

İran’la batılı devletler ve Amerika arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan Başkan Donald Trump, ABD’yi çekmiş ve İran’a yönelik yeni ambargoları yürürlüğe sokmuştu. Buna karşın İran ve diğer devletler anlaşmayı sürdürmeye devam ettiler. Ancak Amerika’nın İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
ABD'ye giden yolcuya hamilelik testi yaptıran HK Express özür dilediABD'ye giden yolcuya hamilelik testi yaptıran HK Express özür diledi
Kendisine çok benzeyen biri mesaj attı: İkizi çıktıKendisine çok benzeyen biri mesaj attı: İkizi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter, Berlin Konferansı’na katılacak

Önemli gelişme: Hafter kabul etti!

Kendisine çok benzeyen biri mesaj attı: İkizi çıktı

Kendisine çok benzeyen biri mesaj attı: İkizi çıktı

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

NASA stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti!

NASA stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti!

Yunanistan'dan Almanya'ya Libya konferansı sitemi

Yunanistan'dan Almanya'ya Libya konferansı sitemi

İş görüşmesinde sinirlendi, ortağına ateş etti!

İş görüşmesinde sinirlendi, ortağına ateş etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.