Ruhani: “İran’ın En Zorlu Yılı”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikan yaptırımları ve Corona salgını nedeniyle ülkesinin en zorlu yılını yaşadığını belirtti.

Corona salgını Amerika’nın 2018’de yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımlarla birlikte İran’ın ekonomik sıkıntılarını daha da arttırdı.

Ruhani televizyodan yayınlanan konuşmasında, “düşmanın ekonomik baskısı ve salgın nedeniyle en zor yıl oluyor” ifadesini kullandı.

Ruhani, “2018’de başlayan ekonomik baskı arttı ve bugün ülkemize en zorlu baskı söz konusu” dedi.

İran’da Corona konusundaki önlemlerin Nisan ayının ortasından bu yana hafifletilmesiyle vaka sayısında önemli oranda atış söz konusu. Hayatını kaybedenlerin sayısı son iki ayda ilk defa bir günde 100’ü aştı.

Son 24 saatte yaklaşık 2500 vaka artışı gerçekleşti. Ülke genelinde vaka sayısı 225 bine yaklaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bine ilerliyor.

Ruhani, toplanma alanlarında maske takmanın zorunlu hale getirileceğini de açıkladı.

Yetkililer sosyal mesafe gibi önlemlere uyulmaması durumunda kısıtlamaların yeniden yürürlüğe konulacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ülkede Cumartesi günü maske takılması için kampanya başlatılmıştı.

