Ruhani: 'İranla Savaş Tüm Savaşların Anasıdır'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada “İran’la savaş tüm savaşların anasıdır” dedi. Ruhani Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Ruhani, Dışişleri Bakanlığı’nda Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i yaptırım listesine almasına değindiği konuşmasında “İran’la barış tüm barışların anası, İran’la savaş tüm savaşların anasıdır” dedi.

Ruhani, Amerika’nın müzakere istemesi halinde tüm ambargoları kaldırması gerektiğini ve İran’ın petrol satışına izin vermek zorunda olduğunu söyledi.

Ruhani, Hürmüz Boğazı’nda tankerlerin geçişi konusunda yaşanan gerginliğe dair olarak da “Boğaz boğazdır. Cebelitarık Boğazı’ndan geçiş bize serbest olmazsa, Hürmüz’den geçiş de size serbest olamaz” dedi.

Dünya petrol taşımacılığının 5’te birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nda İran son olarak Irak’a ait olduğu söylenen bir tankere daha el koydu.

Geçen ay başında İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda yaptırımlara karşı Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasıyla bir İran tankerine el koyması gerginliği arttırmıştı. İran da bunun üzerine Hürmüz de bir İngiliz tankerini alıkoydu. İngiliz Donanması da koruma amaçlı olarak boğaza savaş gemisi gönderdi.

