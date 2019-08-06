HABER

Ruhani: “İran’la savaş tüm savaşların anasıdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran’la savaş tüm savaşların anasıdır” dedi.Son dönemde Basra Körfezi’nde el koyduğu gemilerle gündeme gelen İran’dan bu kez sert bir açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran’la savaş tüm savaşların anasıdır” dedi.
Son dönemde Basra Körfezi’nde el koyduğu gemilerle gündeme gelen İran’dan bu kez sert bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği konuşmada önemli mesajlar verdi. Basra Körfezi’ndeki gemicilik faaliyetlerine değinen Ruhani, “İran’la barış tüm barışların anası, İran’la savaş da tüm savaşların anasıdır. Bölgedeki askerleriniz için güvenlik mi istiyorsunuz? O halde güvenliğe karşı güvenlik. Bizim güvenliğimize zarar verirseniz kendinizin güvende olacağınızı düşünemezsiniz. Barışa karşı barış, petrole karşı petrol. Siz bizim petrolümüzü engelleyip başkalarının petrol satmasını sağlayamazsınız” ifadelerini kullandı.
ABD’nin yaptırım listesine aldığı Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelen Ruhani, “Cebelitarık Boğazı bize açık olmazsa Hürmüz Boğazı da size açık olmaz” açıklamasını yaptı.

Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!
Bakan Ersoy: Turizmde yakaladığımız başarıyı devam ettirmek için çalışıyoruzBakan Ersoy: Turizmde yakaladığımız başarıyı devam ettirmek için çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi açılış! İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

Tarihi açılış! İlk olarak Erdoğan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.