Ruhani: İran'la savaş tüm savaşların anasıdır

ABD ile ancak tüm yaptırımlarına son vermesi halinde masaya oturacaklarını açıklayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin güvenliğini hedef alanların güvende olamayacağını söyledi.

Ruhani, ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldiği toplantıda, ABD ile ilişkiler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim konularında kamuoyuna açıklamalar yaptı.

"ABD samimiyetsiz"

ABD Yönetimi’nin İran ile müzakere masasına oturmakta samimiyetsiz olduğunu söyleyen Ruhani, "Diyelim mi yarın ABD ile görüşmek isteyeceğiz. Peki, bu bunu kim yapacak? Görüşmeleri yürütmekten sorumlu olan dışişleri bakanımıza yaptırım uygulanırken bu görüşmeleri kim, nasıl yürütecek? Bu, ABD’nin siyasi bir planı olmadığını gözler önüne seriyor" diye konuştu.

"Tüm yaptırımlar kaldırılsın"

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları "ekonomik terör" olarak nitelendiren Ruhani, Trump Yönetimi ile ancak tüm yaptırımlara son verilmesi halinde müzakere masasına oturacaklarını yineledi.