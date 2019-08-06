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Ruhani: İran'la savaş tüm savaşların anasıdır

06.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile ancak tüm yaptırımları kaldırması halinde müzakere masasına oturacaklarını söylerken, İran ile girişilecek bir savaş konusunda "bu tüm savaşların anası olur" dedi.

ABD ile ancak tüm yaptırımlarına son vermesi halinde masaya oturacaklarını açıklayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin güvenliğini hedef alanların güvende olamayacağını söyledi.

Ruhani, ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldiği toplantıda, ABD ile ilişkiler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim konularında kamuoyuna açıklamalar yaptı.

"ABD samimiyetsiz"

ABD Yönetimi’nin İran ile müzakere masasına oturmakta samimiyetsiz olduğunu söyleyen Ruhani, "Diyelim mi yarın ABD ile görüşmek isteyeceğiz. Peki, bu bunu kim yapacak? Görüşmeleri yürütmekten sorumlu olan dışişleri bakanımıza yaptırım uygulanırken bu görüşmeleri kim, nasıl yürütecek? Bu, ABD’nin siyasi bir planı olmadığını gözler önüne seriyor" diye konuştu.

"Tüm yaptırımlar kaldırılsın"

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları "ekonomik terör" olarak nitelendiren Ruhani, Trump Yönetimi ile ancak tüm yaptırımlara son verilmesi halinde müzakere masasına oturacaklarını yineledi.

Ülkesinin diyalog ve müzakereden yana olduğunu vurgulayan Ruhani, "Ancak bunun için her şeyden önce yaptırımların son bulması gerekiyor" dedi.

"Tüm savaşların anası"

İran’ın güvenliğini hedef alanların güvende olamayacağını belirten Ruhani, tırmanan gerilim hakkında, "İran’la barış tüm barışların anası, İran’la savaş da tüm savaşların anasıdır" dedi.

İran’ın petrolünü engelleyenlerin, kendi petrollerini satamayacaklarını da sözlerine ekleyen İran Cumhurbaşkanı, "Cebelitarık Boğazı bize kapalıyken, Hürmüz Boğazı’nın size açık olmasını bekleyemezsiniz" diye konuştu.

AFP, AP, Reuters / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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