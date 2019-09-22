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Ruhani: Körfez'deki yabancı güçler güvenlik tehdidi

22.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'nin Körfez ülkelerine ek asker gönderme kararınını eleştirdi, Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda ülkesinin öncülük edeceği bir planı bu hafta BM'ye sunacaklarını açıkladı.

Ruhani: Körfez'deki yabancı güçler güvenlik tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Basra Körfezi'nin güvenliğine ülkesinin öncülük etmesini gerektiğini belirterek bölgedeki yabancı güçlerin varlığını eleştirdi. İran-Irak savaşının 39'ncu yıldönümü nedeniyle Tahran'da düzenlenen askeri törende konuşan Ruhani, Körfez'deki yabancı güçlerin enerji güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Ruhani, İran'ın Körfez'in ve dünyadaki petrol sevkiyatının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini gözetilmesi için bölge ülkelerine "dostluk ve kardeşlik" elini uzattığını kaydetti.

BM'ye plan sunacak

Ruhani ayrıca, bu hafta katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında bölgenin güvenliğiyle ilgili bir barış planı sunacağını söyledi. Konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanılığı resmi internet sitesinde de Ruhani'nin "Bu yıl BM'de İran'ın bölge ülkeleriyle işbirliği içinde Basra Körfezi ve Umman Denizi'nin güvenliğini sağlayabileceği konusunda bir plan sunacağız" ifadelerine yer verildi. Planın ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

Bölgede gerilim, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine 14 Eylül'de SİHA (silahlı insansız hava aracı) ile düzenlenen saldırıların ardından tırmanmıştı. Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husi milisler üstlense de, ABD ve Suudi Arabistan SİHA'ların İran topraklarından gönderildiğini savunuyor ve saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyor. İran suçlamaları reddederken, Ruhani son konuşmasında, "Biz kimsenin sınırlarını ihlal edecek bir ülke olmadığımız gibi, kimsenin de sınırlarımızı ihlal etmesine izin vermeyiz" dedi.

Tahran'a karşı güçleri birleştirme kararı

ABD Başkanı Donald Trump Cumartesi günü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava ve füze savunma desteği sağlanması için bu ülkelere ek asker ve teçhizat gönderilmesine onay verdi. Tahran yönetimi, ABD ile müttefik olan olan Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Körfez ülkerindeki Amerikan üslerini kendisine yönelik tehdit olarak görüyor.

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerin düzenlenen saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a karşı Basra Körfezi’ndeki bölge ülkeleriyle Ortadoğu'daki deniz yollarının korunması için koalisyon kuracaklarını açıklamıştı. Koalisyona, Avustralya ve İngiltere'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri katılacağını açıklamıştı.

AP, rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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