Ruhani: Koronavirüsten ölenlerin sayıları düşüşe geçti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüs nedeniyle hastanelere başvuranların azaldığını ve virüs nedeniyle ölümlerde azalma görüldüğünü söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüs ile mücadele toplantısında konuştu.

Ruhani ülke genelinde hastanelere koronavirüs nedeniyle başvuran kişi sayısında azalma olduğunu söyleyerek, "Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında da düşüş var. Her iki haber de bizim için önemli. Aldığımız önlemlerin ne kadar önemli olduğunu göstermekte" dedi.

İranlılara Sağlık Bakanlığından gelen uyarı ve tavsiyeleri ciddiye aldıkları için teşekkür eden Ruhani, "Korona virüs ile alakalı son rakamlar, halkın uyarıları dikkate aldığını göstermekte" şeklinde konuştu.

Ülke genelinde hastanelerdeki eksikliklerin tamamlanması ve sağlık çalışanlarına gerekli desteğin verilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Elbette şu ana kadar büyük bir sorunla karşılaşmadık. Amacımız korona virüsün oluşturulduğu zinciri kırmak. Bunu da başaracağız" ifadesini kullandı.

Korona virüs taşıyan kişinin 14 gün evde veya hastanede karantina altında kalması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Korona virüs taşıyan bir kişinin topluma çıkmaması gerekiyor" dedi.