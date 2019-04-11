HABER

Ruhani lider Lama’nın sağlığı iyiye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Hastaneye kaldırılan Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama’nın sağlık durumu iyiye gidiyor.Dalai Lama’nın özel sekreteri Tenzin Taklha, göğüs enfeksiyonu geçiren ruhani liderin daha iyi durumda olduğunu, birkaç gün içinde hastaneden çıkacağını açıkladı.

Ruhani lider Lama’nın sağlığı iyiye gidiyor

Hastaneye kaldırılan Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama’nın sağlık durumu iyiye gidiyor.
Dalai Lama’nın özel sekreteri Tenzin Taklha, göğüs enfeksiyonu geçiren ruhani liderin daha iyi durumda olduğunu, birkaç gün içinde hastaneden çıkacağını açıkladı. Taklha, "Kendileri daha iyi durumda ancak hala hastanede tedavi görüyor ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini umuyoruz" dedi.
Dalai Lama’nın ABD’deki temsilcisi Ngodup Tsering,"Doktor endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Ciddi bir hastalık değilmiş. Birkaç gün hastanede dinleniyor” açıklamasında bulundu.
Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Lama’nın özel sekreteri Tenzin Taklha, 83 yaşındaki Tibetli Budist rahibin Yeni Delhi’de gençlik liderleriyle yaptığı toplantıdan sonra rahatsızlandığını söylemişti.
Dalai Lama olarak bilinen Tenzin Gyatso’nun Tibet’ten Hindistan’a sürgün olarak gelmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Lama, o zamandan beri milyonlarca Tibetli Budist tarafından saygı görüyor. Hindistan ise Lama’yı resmen ’en saygın ve onur konuğu’ olarak nitelendiriyor.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalardaBahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalarda
Köprü su altında kaldı; öğrenciler okula gidemiyor Köprü su altında kaldı; öğrenciler okula gidemiyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.