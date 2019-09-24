Ruhani, Merkel ve Sanchez ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani, Merkel ile görüşmesinde, nükleer anlaşmanın kurtarılması ve devam etmesi için atılması gerekli adımları ele aldı.

"Hürmüz Barış Girişimi" planının önemine ve mali kanal INSTEX'in hızla hayata geçirilmesine vurgu yapan Ruhani, ABD'nin ayrılmasından sonra Almanya ve nükleer anlaşmaya taraf diğer ülkelerin anlaşmayı korumaktaki sorumluluklarına dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tutan ortak bildirisini de "İran'a yönelik temelsiz ithamlar" olarak nitelendirdi.

Merkel de nükleer anlaşmanın devam etmesi ve yaptırımların kaldırılmasını isteyerek Almanya ve AB ülkelerinin INSTEX'in hızla hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

Merkel, Ruhani'nin "Hürmüz Barış Girişimi" planını da inceleyeceklerini ve bölgede gerginliği azaltacak her türlü adımı destekleyeceklerini ifade etti.

- Ruhani-Sanchez görüşmesi

Ruhani, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesinde, İran ile İspanya arasında bilim ve teknoloji konularının yanı sıra biyo-nanoteknoloji alanındaki iş birliğinin de geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanchez de İspanya'nın nükleer anlaşmayı desteklediğini belirterek İran ile ilişkilerini geliştirmekten yana olduklarını kaydetti.

