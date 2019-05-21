Ruhani: Mevcut koşullar müzakereye uygun değil

ABD ve İran arasında gerginlik tırmanıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Donald Trump'tan karşılıklı açıklamalar geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre ABD ile yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Bugünkü koşullar müzakereye uygun değil ve tercihimiz sadece direnmekten yana" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın Ortadoğu'da ABD çıkarlarına ters düşen bir girişimde bulunması halinde "büyük bir güçle" karşılaşacağını söyledi. Trump Tahran'ın Washington'a karşı çok "saldırgan" davrandığını kaydetti.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda da ABD'nin İran ile müzakereler için çabaları olduğu haberlerinin doğruyu yansıtmadığını olmadığını belirterek, "İran hazır olduğunda bizi arayacaktır. Bu arada ekonomileri çökmeye devam ediyor. İranlılar için çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Pazar günü de İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ABD ile savaştan korkmadıkları yönündeki açıklamasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt gelmişti. Selami, haber ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında İran ordusunun savaş istemediğini, ancak savaştan da korkmadığını söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı Twitter mesajında İran'a, “İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran’ın sonu olur. ABD'yi tekrar tehdit etme!” diye seslenmişti.