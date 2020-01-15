Ruhani Nükleer Anlaşma Yerine Trump Anlaşması Önerisini Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Başkanı Donald Trump’ın İran’la yeni bir nükleer anlaşma yapılması önerisi “Trump Anlaşması” önerisini reddetti. Ruhani ayrıca Trump’ı sürekli olarak verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi.

Ruhani İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Trump’ın yeni anlaşma önerisine destek vermesini de eleştirdi ve “Londra’daki bu Başbakan nasıl düşünüyor bilmiyorum. Nükleer anlaşmayı bir kenara itelim Trump planını yürürlüğe sokalım diyor. Yanlış bir adım atarsanız bu

sizin zararınıza olur. Doğru olan yolu seçin. Doğru olan yol nükleer anlaşmaya geri dönülmesidir” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi nükleer anlaşmayı sürdürmek istediğini ancak kendisine söz verilen ekonomik şartlar oluşturulmazsa bunu sürdürmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Ruhani bu noktada kendilerinin anlaşmanın ihlali noktasında attıkları adımları da geri alabileceklerini dile getirdi.

Ruhani, “Yaptığımız şeyler geri alınabilir. Yaptığımız uygulamalar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun denetiminde yapıldı” dedi.