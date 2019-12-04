Ruhani nükleer anlaşmanın 2013'te Obama'yla yaptığı telefon görüşmesi üzerine gerçekleştiğini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile New York'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve nükleer anlaşmanın da bunun üzerine yapıldığını söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Sigorta ve Gelişim Konferansı'nda konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ve eski ABD Başkanı Obama ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

New York'a 2013 yılında yaptığı ziyaret sırasında dönemin ABD Başkanı Obama'nın kendisiyle telefonda görüşmek istediğini aktaran Ruhani, "ABD Başkanı (Barack Obama) ile müzakerelerle ilgili telefon görüşmesi yaptım. Bu telefon görüşmesini ilk defa kamuoyu ile paylaşıyorum." dedi.

- "Bu kısa konuşma, müzakere treni için çok güçlü bir lokomotif görevi gördü"

Kendisinin Obama ile görüşme konusunda tereddüt ettiğini ancak danışmanlarının tamamı bu talebe cevap verilmesi yönünde görüş bildirince kabul ettiğini dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

"New York'u terk etmeden önce, ABD Başkanı (Barack Obama) kaldığım otele telefon açtı ve ben de cevap verdim. 15-20 dakika süren bu kısa konuşma, müzakere treni için çok güçlü bir lokomotif görevi gördü. Biz kendisine çerçeveyi aktardık o da (Obama) müzakereler için 3 konuyu gündeme getirdi. Ona 3 konuda müzakereye hazır olmadığımızı ancak nükleer anlaşma konusunu doğru bir şekilde yürütürse daha sonra 2'nci ve 3'üncü mevzuları da gündeme alacağımızı söyledim."