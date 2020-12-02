Ruhani Nükleer Denetim ve Uranyum Zenginleştirme Yasasını Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler'in nükleer denetimlerinin askıya alınmasını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesini öngören ve İran Meclisi tarafından kabul edilen yasayı veto etti. Ruhani, buna gerekçe olarak, yasanın 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden inşa etmeye ve Amerika'nın uyguladığı yaptırımları gevşetmeye yönelik diplomatik çabalara

”zarar verme” ihtimalini gösterdi.

İran'ın bir numaralı nükleer teknoloji uzmanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden sonra ivme kazanan yasayla ilgili tartışmalar, ılımlı Ruhani ile İran Meclisi'ne egemen sertlik yanlıları arasındaki rekabeti gözler önüne serdi.

İran Meclisi'nde kabul edilen tasarı, Avrupa ülkelerinin Amerika'nın İran'ın petrol ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırımlarını hafifletici adımlar atmaması durumunda Birleşmiş Milletler denetçilerinin İran'da yürüttüğü faaliyetleri askıya almayı ve uranyum zenginleştirme çalışmalarının kapasitesini yüzde 20 oranında arttırmayı öngörüyordu. Uranyum zenginleştirme kapasitesini yüzde 20 oranında arttırmak nükleer silah elde etmek için gereken seviyenin altında olsa da sivil amaçlı kullanım için öngörülen düzeyin üzerinde.