Ruhani: Silah ambargosu uzatılırsa sonuçları ağır olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, ABD’nin 2018’de İran’a yönelik yaptırımlarının başlamasına değinerek, "İki yıl önce, tüm uluslararası düzenlemelerin aksine, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararnamesini ihlal ederek, ABD Başkanı nükleer anlaşmadan ayrıldı” dedi. İran’ın batı ile nükleer anlaşma için yaptığı müzakerelere değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Biz 2 yıl ve 4 ay boyunca dünya ile müzakere yaptık. Aynı zamanda 2 yıl 4 ay boyunca bu anlaşma uygulandı. Bu anlaşma ülke siyaset tarihinde eşsiz ve faydası çok olan bir anlaşma oldu” ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşma ile birlikte İran’a yönelik uygulanan birçok yaptırımın kaldırıldığını vurgulayan Ruhani, “Bankalardaki paralarımız serbest bırakıldı. İran’ın anlaşmayla birlikte ekonomik kalkınması yüzde 12.5 arttı. Aynı zamanda petrol satışlarımız 900 bin varilden 2 milyon 800 bin varile çıktı. Elbette bu durum İran karşıtlarını rahatsız etmekteydi” şeklinde konuştu.

"SÜRENİN DOLMASINA AZ KALDI"