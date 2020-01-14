Ruhani: Suçlular mutlaka cezalandırılmalı

İran, (DHA)- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Hava Yolları’na ait uçağın düşürülmesinin affedilmez bir hata olduğunu dile getirerek, bütün sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın başkenti Tahran’ın yakınlarındaki Parand bölgesinde düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Uçak kazasının normal olmadığını düşündüğüm için soruşturmanın daha kısa sürede tamamlanmasını emrettim. Gerçeği bulmada, İran Silahlı Kuvvetleri iyi bir işbirliği yaptı. Çok acı verici ve affedilemez bir hata yaşandığından hemen sonra ilgili yetkililere derhal kamuya açıklanmasını istedim. Bu uçak kazası dosyası normal bir dosya değil, dolayısıyla yargı onlarca uzmandan oluşan özel bir mahkeme kurmalı. Olayda sadece bir kişi suçlu olarak gösterilmemeli. Bu işte kimin hatası ya da ihmali varsa, kim olursa olsun cezalandırılmalı. Bu halkımız için çok önemli" ifadelerini kullandı.

