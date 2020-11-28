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Ruhani suikastten İsrail'i sorumlu tuttu

28.11.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Fahrizade suikastinden İsrail'i sorumlu tutan Cumhurbaşkanı Ruhani "uygun zamanda" yanıtın verileceğini söylerken, ruhani lider Hamaney, "faillerin ve talimatı verenlerin" cezalandırılması çağrısı yaptı.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarındaki Abserd ilçesinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetmesinden ardından İran'dan, suikasttan İsrail'i sorumlu tutan açıklamalar geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de söz konusu suikastten İsrail'i sorumlu tuttu. Resmi internet sitesinden açıklama yapan Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı askeri" olarak nitelendirdiği İsrail'in Fahrizade'nin ölümünden sorumlu olduğunu belirterek, "Şehit Fahrizade'nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve hissettikleri derin nefreti gösteriyor. Ancak O'nun şehadeti, İran'ın bilimsel başarılarını yavaşlatmayacak" dedi.

"Kaos yaratacaklarını düşünüyorlar" diyen Ruhani başarılı olamayacaklarını vurguladı. Ruhani, "uygun bir zamanda" gereken yanıtın verileceğini de sözlerine ekledi.

Hamaney: Failler ve talimatı verenler cezalandırılmalı

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fahrizade'nin "paralı askerler tarafından şehit edildiğini" belirterek, İran'daki ilgili kurumların işlenen "bu suçun takibatını yaparak, faillerini ve talimatı verenleri cezalandırması" gerektiğini vurguladı. Hamaney, nükleer fizikçinin çalışmalarının devam ettirilmesi için de çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu. Suikastte İsrail'in dahli olduğuna ilişkin ellerinde "ciddi kanıtlar" olduğunu söyleyen Zarif, suikasti gerçekleştirenleri de "terörist" olarak nitelendirmişti.

ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times'da çıkan bir haberde de, suikastın ardında İsrail'in olduğunun, Amerikalı bir memur ile iki istihbarat servisi çalışanı tarafından doğrulandığı öne sürüldü.

BM'den itidal çağrısı

İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öldürülmesinden İran'ın İsrail'i sorumlu tutmasının ardından Birleşmiş Milletler'den (BM) itidal çağrısı geldi.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan BM Sözcüsü Ferhan Hak, "İtidalli olunmasını talep ediyor ve bölgedeki gerginliği tırmandırabilecek adımlardan kaçınılmasını gerekli görüyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, Fahrizade'yi "İran nükleer programının babası" olarak nitelendirmişti. ABD yönetimi de 2008 yılında Muhsin Fahrizade'yi, "İran nükleer programının gelişmesine katkı sağlayan faaliyetler ve transaksiyonlar" sebebiyle, taptırım uygulanan kişi ve kurumlar listesine dahil etmişti.

AFP,Reuters,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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