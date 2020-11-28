Ruhani suikastten İsrail'i sorumlu tuttu

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarındaki Abserd ilçesinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetmesinden ardından İran'dan, suikasttan İsrail'i sorumlu tutan açıklamalar geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de söz konusu suikastten İsrail'i sorumlu tuttu. Resmi internet sitesinden açıklama yapan Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı askeri" olarak nitelendirdiği İsrail'in Fahrizade'nin ölümünden sorumlu olduğunu belirterek, "Şehit Fahrizade'nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve hissettikleri derin nefreti gösteriyor. Ancak O'nun şehadeti, İran'ın bilimsel başarılarını yavaşlatmayacak" dedi.

"Kaos yaratacaklarını düşünüyorlar" diyen Ruhani başarılı olamayacaklarını vurguladı. Ruhani, "uygun bir zamanda" gereken yanıtın verileceğini de sözlerine ekledi.

Hamaney: Failler ve talimatı verenler cezalandırılmalı

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fahrizade'nin "paralı askerler tarafından şehit edildiğini" belirterek, İran'daki ilgili kurumların işlenen "bu suçun takibatını yaparak, faillerini ve talimatı verenleri cezalandırması" gerektiğini vurguladı. Hamaney, nükleer fizikçinin çalışmalarının devam ettirilmesi için de çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.